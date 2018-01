Pernille Teisbæk skaber smuk kollektion for By Malene Birger

Pernille Teisbæk er kendt verden over sin sublime stilsans, der er blevet hyldet af alle fra Vogue til W Magazine.

Nu deler det danske stilikon ud af sin gode smag gennem en minikollektion for By Malene Birger, som forhandles eksklusivt hos luksuswebshoppen Net-a-porter.com.

Pernille Teisbæk har skabt ti design baseret på nogle af By Malene Birgers signatursilhuetter. Resultatet er en kollektion, der indkapsler den sofistikerede, skandinaviske og moderne æstetik, som kendetegner den danske influencer.

“Jeg har valgt at udvikle mine favoritstyles fra By Malene Birgers eksisterende klassiske silhuetter med fokus på en mere minimalistisk og tidløs følelse, og et legesygt twist af kontraster mellem det feminine og det maskuline. Eksempelvis et bredskuldret mandigt jakkesæt med en feminin camisole-top, eller en oversize skjorte med et pencilskirt i silke,” udtaler Pernille Teisbæk om sine design.

Kollektionens udgør en komplet garderobe, der spænder fra overtøj og hverdagssilhuetter til festligt antræk.

Du kan se kampagnen herunder, og shoppe kollektionen på Net-a-porter.com.