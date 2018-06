Populær dansk butik lukker

Efter tre år i Århus' hyggelige Latinerkvarter lukker den populære konceptbutik Stylepaste.

Butikken, der både forhandler interiør design, kunst, mode og møbler, startede som et innovativt forsøg på at udfordre, hvad en butik er. Med mærker som Acne Studios, Carven, JW Anderson, A.P.C, AF Agger-Flachs, Missoni og MSGM ligger Stylepaste i den eksklusive ende af skalaen, og butikkens er blevet rost for sit udvalg og koncept, der desværre også er en af årsagerne til, at den nu må lukke.

“Det er med stor sorg, at vi lukker butikken i Århus,” siger indehaver Thomas Grundorph til Costume.dk. Han kalder Stylepaste “fremtidens butik” og uddyber, at konceptet er for avanceret til århusianerne, og at det vil gøre sig bedre i en større by som København.

Om der åbnes en Stylepaste i København i fremtiden er uvidst. Ifølge Thomas Grundorph er der endnu ingen planer for, hvad der skal ske med konceptet.





