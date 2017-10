Populært dansk brand åbner webshop

“Vi er meget stolte at resultatet og af hele det design og den stemning, vi kommer til at vise frem på Libertine-Libertine.com. Den afspejler den atmosfære, vi gerne vil præsentere – for selvom vi har fuldt fokus på de bedste materiale og små detaljer, er en stor del af vores fortælling også, at der skal være højt til loftet med masser af plads til at eksperimentere,” fortæller Rasmus Bak, Libertine-Libertines medgrundlægger og administrerende direktør.

Libertine-Libertine.com har allerede slået sine virtuelle døre op, og du kan besøge webshoppen her.