Så vild er Kylie Jenners Birkin-samling

Kardashian-klanen har aldrig været kendt for at spare på pengene. Hverken når det kommer til dyrt designertøj, biler, boliger – eller tasker.

20-årige Kylie Jenner har, trods sin unge alder, tjent ufattelige summer på realityserien Keeping Up With The Kardashians, samarbejder med brands som Puma og makeupimperiet Kylie Cosmetics, der eftersigende er cirka 2,5 milliarder kroner værd.

Og Jenner har valgt at bruge en del af sin formue på tasker, nærmere bestemt den eksklusive Birkin-model fra Hermés, der kan koste alt mellem 50.000 og en million kroner. Den imponerende samling blev vist frem på Snapchat, hvor Kylie Jenner præsenterede en garderobe dedikeret til tasker.