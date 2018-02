Sådan vasker du uld og kashmir

Følelsen af fed silke mod huden, kan få enhver til at føle sig ekstravagant og veltilpas. Desværre er det eksklusive materiale ret udfordrende at vaske. Du bør for det første vaske dit silketøj så lidt som muligt. Sørg i stedet for at lufte eller dampe det, så den fine slip-dress retter sig ud og bliver frisk igen. Er du nødsaget til at vaske det, skal det altid være på vaskemaskinens håndvaskeprogram i køligt vand med et silkevaskemiddel uden enzymer, der ellers vil ødelægge silkens fibre. Skal tøjet stryges, bør du vende det delikate silke på vrangen, så du ikke ødelægger den smukke overflade med strygejernet.

© Anna Stokland