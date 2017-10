Levi’s’ denimjakke Type III Trucker fylder 50 år – og det går ikke ubemærket hen. For at fejre jakkens jubilæum er Levi’s teamet op med Lala Berlin om et lille samarbejde, der kommer i et begrænset oplag.

Leyla Piedayesh, Lala Berlins kreative direktør, har designet to jakker for Levi’s, henholdvis en kvinde- og en herremodel. Lala Berlins design udspringer fra et bande-inspireret tema og er dekoreret med rockede rygmærker, samt mindre lapper.

Levi’s x Lala Berlins denimjakke kommer i et begrænset oplag på blot 100 eksemplarer, der forhandles eksklusivt hos Zalando.dk fra i dag.