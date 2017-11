Se nogle af verdens dyreste smykker i dansk udstilling

Klarlund er Danmarks største forhandler af smykker og ure, og sælger dagligt luksussmykker fra blandt andre Cartier, Rolex og Omega. For sjette år i træk inviterer Klarlund til en udstilling i særklasse, der i forbindelse med forhandlerens 70-års jubilæum bliver større end nogensinde.

På årets udstilling kan du se ure i millionklassen fra den danske urmager Svend Andersen, der er særligt kendt for sine eksklusive ure, som gemmer på en lille hemmelighed i form af erotiske motiver på urskivens bagside.

Derudover bliver der importeret eksklusive juveler ind fra et af verdens ældste smykkehuse Chaumet. Chaumet har siden 1780 lavet eksklusive smykker til de kendte og kongelige, heriblandt den franske kejserinde Joséphine. Til Klarlunds udstilling vil du have mulighed for at se de ikoniske smykker, der er inspireret af kejserinden, heriblandt imponerende tiaraer og brocher.