Selvfølgelig er dette mærke årets mest populære

Siden chefdesigner Alessandro Michele præsenterede sine første kollektioner for Gucci i 2015, har det italienske luksusmærke ikke været til at stoppe.

Med et bombardement af farver, mønstre og skinnende materialer har Michele skabt et Gucci, som alle vil have del i. Derfor er det ingen overraskelse, at 2017’s ultimativt mest populære mærke er Gucci. Det offentliggør modesøgemaskinen Lyst i deres opsamling på årets mest populære mærker, tendenser og produkter, som er baseret på over 80 millioner shoppere fra 120 forskellige lande.