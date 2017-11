Smukke strækmærker: Modeller viser dem stolt frem

“Som brand føler vi, at vi har et stort socialt ansvar til at støtte unge kvinder og til at inspirere dem til at få mere selvtillid. Det er vores mission, og det gør vi ved at vise vores kunder, at det er okay at være dig selv, omfavne dine 'fejl', og fejre individualitet, og ikke at hige efter, hvad verden opfatter som perfektion. Fordi det eksisterer ikke. Ved at vise billeder, der er ægte og autentiske, vil vi vise, at det er mere end okay at være dig selv. Og at du er, som du er, så vær stolt af det hver eneste dag,” udtaler Head of Brand, Samantha Helligsø, i en pressemeddelelse.