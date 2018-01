Snoop Doggs søn debuterer som model

Der er mange fordele ved at være barn af et 90’er-ikon. Således har Cordell Broadus, Snoop Doggs 20-årige søn, netop landet sin første modekampagne for luksusmærket MCM.

Broadus kom første gang i rampelyset, da han spillede amerikansk fodbold for sit universitet, og nu er han fast inventar på catwalken under de internationale modeuger, hvor han blandt andet har gået shows for Dolce & Gabbana i Milano og Philipp Plein i New York.

Modelarbejdet er dog kun midlertidigt, da Broadus drømmer om at lave film, oplyste han til W Magazine sidste sommer.

Cordell Broadus har mange jern i ilden, da han også er kreativ direktør for streetwearmærket Joyrich, der, ikke overraskende, er inspireret af 90’ernes rappere.

Du kan se kampagnen for MCM herunder.