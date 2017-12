Mangler du den sidste julegave til kvinden i dit liv, eller måske et smukt smykke til sæsonens festligheder? Begge dele, og mere til, kan du finde, når Dyrberg/Kern slår dørene op til lagersalg, og sælger ud af kollektionsprøver med en besparelse på op til 75 procent.

Der er rig mulighed for at gøre et godt fund, da kollektionssalget både vil byde på halskæder, vedhæng, smukke armbånd og imponerende øreringe. Flere af modellerne er unikke og få er prototyper, der aldrig har været i produktion.

København

Hvor: Store Kannikestræde 19, 1. sal, 1169 København K.

Hvornår: Onsdag 13. og torsdag 14. december klokken 11-19

Betaling: Betalingskort, kontant og mobilepay

Århus

Hvor: Mayor Hotel, Banegårdspladsen 14, 8000 Århus.

Hvornår: Mandag 11. og tirsdag 12. december klokken 11-19

Betaling: Betalingskort, kontant og mobilepay

Odense

Hvor: Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C.

Hvornår: Torsdag 14. og fredag 15. december klokken 10-19

Betaling: Betalingskort, kontant og mobilepay





