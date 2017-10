Med sit sorte hår, mælkehvide hud og grønne øjne er Susie Cave definitionen på goth-skønhed. Privat er hun gift med en af verdens største musikere, Nick Cave, der er kendt for sin kærlighed til det makabre. Hertil kommer, at Susie Cave har været en kultreference i den mørkere ende af modeverdenen siden sin storhedstid som model i 80’erne og 90’erne.

Ved at kalde sit tøjmærke The Vampire’s Wife leder Susie Cave således de fleste til at tro, at her er tale om sorte og dystre design. Men den opfattelse kunne ikke være mere forkert.