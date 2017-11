Ugens bedst klædte: Millie Bobby Brown

Den unge skuespillerinde bar et fuldt look fra Louis Vuittons forårs- og sommerkollektion for 2018, bestående af en kropsnær kjole med lange ærmer og futuristiske basketstøvler. Looket er både inspirerende og passende for en 13-årig, og formår at gå den fine balance mellem elegant og afslappet.

Som prikken over i’et bar Millie Bobby Brown et par små 90’er-briller – og fastslog samtidig, at hun hører til blandt den ene procent af jordens befolkning, der kan bære et par miniature solbriller.





