Unge KEA-studerende leverer stærkt budskab i T-shirt form

De studerende fra KEA har i samarbejde med designer Jun Kjøller Andersen og Neutral certified responsibility skabt en kollektion bestående af tre forskellige T-shirts med ét stærkt budskab:

“Det er vigtigt for os at få sat fokus på, at vi skal hjælpe hinanden i fællesskab og huske på, at ungdommen er vores fremtid, hvilket også ligger til grundlag for, hvorfor vi har gjort projektet non-profit,” forklarer de studerende i en mail.