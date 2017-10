Vetements laver Eastpak-rygsæk til 5.000 kroner

Hvordan får man en Eastpak-rygsæk til at koste over 5.000 kroner? Man pynter forlommen med endnu et mærke, hvor der står Vetements.

Således er Eastpak og Vetements klar med rygsækken The Tourist, der til forveksling ligner den traditionelle Eastpak-model. Udover den synlige forskel, adskiller designet sig ved, at forlommen kan tages af og bruges som bæltetaske.

Vetements’ samarbejde med Eastpak debuterede på catwalken under Vetements’ roste forårskollektion 2017, som næsten udelukkende bestod af designsamarbejder med mærker som Levi’s, Champion og Juicy Couture.

Men selvom Vetements' ofte samarbejder med mere prisvenlige mærker, bliver resultatet altid prissat som Vetements. Følgelig fungerer designsamarbejderne stik modsat H&M, der gør luksus tilgængeligt for masserne.

Den nye rygsæk fra Vetements og Eastpak kan blive din for 5.580 kroner hos Matchesfashion.com.