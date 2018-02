Victoria Beckham gør grin med sig selv på ny T-shirt

Når Victoria Beckham bliver spottet på gaden er det ofte iført stift ansigtsudtryk og store, mørke solbriller. I fjor forvandlede designeren førstnævnte kendsgerning til en T-shirt med teksten “Fashion stole my smile” (mode stjal mit smil, red.).

Nu gentager Beckham successen og præsenterer en ny slogan T-shirt, denne gang med teksten “It’s a dark but happy place” (det er et mørkt, men lykkeligt sted, red.), der refererer til designerens forkærlighed for solbriller:

“Du kan sige, at jeg er lidt besat af solbriller?! Når jeg går med solbriller hele tiden, kan jeg godt lide at sige, at jeg er et mørkt, men lykkeligt sted,” forklarer Victoria Beckham på Instagram.

Den nye T-shirt står til cirka 800 kroner på Victoriabeckham.com – og hjemmesiden foreslår, ikke overraskende, at parre T-shirten med et par store, mørke solbriller.