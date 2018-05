Vivienne Westwood designer Carrie Bradshaw-inspirerede kjoler

I anledningen af 10-års jubilæet for Sex And The City-filmen har Vivienne Westwood designet en række kjoler inspireret af Carries brudekjole, som indgår i designerens nye forårs- og sommerkollektion. Kollektionen forhandles nu på Viviennewestwood.com.

Det er desværre ikke muligt at købe Carries originale brudekjole, men hvis du er i New York, kan du se det spektakulære Sex and the City-design i Vivienne Westwoods flagskibsbutik frem til 3. juni.

Du kan se et udvalg af de Carrie Bradshaw-inspirerede kjoler herunder.