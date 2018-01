Hvis der er én type overtøj, som har domineret denne vinter, er det teddy-frakken. Det bløde faux fur-materiale, der er opkaldt efter tøjbamser, har fået overraskende medvind på både Instagram og ved modeprisuddelingen Best of Best.

Zara er altid hurtig på aftrækkeren, når det kommer til at fortolke tidens trends, og således indeholder highstreetkædens nye kollektion hele to bud på teddy-frakken; En glat og blød model, samt en version med mere struktur i materialet.

Find din favorit herunder.