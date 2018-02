De bedste frisurer fra modeugen

Under denne modeuge dominerede især to look: Det løse og volumniøse hår og i den anden af spektret sås en stram og kontrolleret midterskilning.

Det stramme look så vi også hos Freya Dalsjø, hvor håret sad tæt til hovedet og håret sat fast bag ørene. Kopiér looket ved at holde håret på plads med en diskret hårnål og lidt lak til at lægge eventuelle afstikkere ned.