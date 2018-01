Sådan klæder du dig efter din hårfarve

Farver (og masser af dem) ses både på catwalken og på stilikoner overalt i modebilledet, hvor alt fra kraftig rød, smukke pasteller og lilla er bredt repræsenteret.

Vil du gerne gøre din garderobe mere kulørt, men er i tvivl om, hvilke farver der vil klæde dig bedst, er der flere faktorer at overveje. Både øjenfarve og hudtone har stor betydning for, om du vil føle dig tilpas i en given farve, men også din hårfarve er afgørende for, hvilke nuancer som er mest flatterende på dig.

Derfor har vi samlet de bedste farver til din hårfarve, så du lettere kan navigere i det kulørte modebillede.