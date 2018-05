Ifølge psykologen Carolyn Mair, som underviser i Modepsykologi på Londons College of Fashion, skyldes det gode humør ikke så meget selve farven, men i højere grad den kulturelle værdi, vi selv tillægger en farve.

Hun forklarer til The Guardian, at hvis du har en forståelse af, at eksempelvis grøn er en mere positiv farve end sort, vil du automatisk blive gladere af at have den på. Farverne har dermed en slags placeboeffekt på vores humør.

“Når folk tror på den symbolske betydning af det tøj, de har valgt at tage på, kan det påvirke hjernens kognitive processer, og dermed også dine følelser,” siger Carolyn Mair til The Guardian.