Sådan reparerer du huller i dit tøj

Sådan reparerer du huller i tøjet

Start med at vende tøjet på vrangen, og stryg området omkring hullet helt fri for rynker. Når stoffet er kølet lidt ned, trykkes de løse snore sammen, så hullet lukkes lidt til.

Klip et lille stykke vlieseline, der kan dække hullet. Vlieseline er et indlægsstof, der har lim på den ene side, som aktiveres ved varmebehandling. Det er vigtigt, at du lægger vlieselinen med den rette side nedad, for ellers klistrer det ikke hullet sammen.

Sprøjt lidt vand på området, så trøjen bliver fugtig. Placér herefter den rene klud ovenpå for at beskytte tøjet. Indstil strygejernet på uldfunktionen, og sæt det ovenpå hullet. Lad strygejernet stå i cirka ti sekunder, så området bliver varmet godt op, men uden at du rykker rundt på delene. Tjek efter, at vlieselinen er smeltet fast på trøjen. Hvis det ikke føles fast, og bevæger sig ved berøring, skal du gentage processen med strygejernet.

Vend trøjen om, så den vender retsiden ud. Saml hullet med dine fingre, og stryg forsigtigt over igen. Så vil hullet være samlet, næsten uden spor af, at det nogensinde har eksisteret.