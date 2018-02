Sådan vælger du de perfekte øreringe

Opbevaring:

Vil du gerne bevare dine øreringe i bedste stand, skal du hverken sove med dem eller have dem liggende ovenpå hinanden i smykkeskrinet. Det øger nemlig chancerne for, at de bliver ridsede, og at dine sølvøreringe oxiderer, hvis de får for meget luft. Oxidering viser sig som mørke pletter på sølvet. Det bedste er derfor at opbevare hvert par i hver deres lukkede stofpose.

Rens:

Dine smykker renses bedst med en våd klud og vaskemiddel, undtagen dine perler, som efterhånden bliver glansløse af kontakt med eksempelvis opvaskemiddel. Du kan også pudse dit sølv, og det gøres med en klud og sølvrens, der kan købes i diverse supermarkeder.