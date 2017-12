Sådan vælger du den rigtige Chanel-taske

Pas på falske varer

Der er en risiko for at blive snydt til at købe en falsk vare, når man investerer i en Chanel-taske. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på nogle væsentlige røde flag, inden du svinger dankortet.

Sarah Davis pointerer, at det vigtigste er at finde en troværdig sælger. Et tydeligt rødt flag, der indikerer en utroværdig sælger, kan for eksempel være, at butikken ikke har en returneringspolitik. Undersøg derfor altid, om du kan returnere tasken, inden du køber den.

Kopier er mere overbevisende end nogensinde før, og selvom varen både har et registreringsnummer, kvittering og virker til at være af den rigtige kvalitet, så er det ikke en garanti for, at tasken er ægte. Vær derfor sikker på, at du kun køber tasker af troværdige sælgere, eller hvis du køber secondhand, så gør det igennem autenticitetservices, som for eksempel Vestiaire Collective.





