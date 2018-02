De største tendenser i 2018

En tør ørken og langt ude på landet i datidens Midwest. Filmklassikere som Badlands, Giant og Butch Cassidy and the Sundance Kid har inspireret især Raf Simons for Calvin Klein til sæsonens store western-tendens, der hylder alt fra cowboystøvler og denim til frynser, flæser og tern.

Skjorte, Miu Miu hos Mytheresa.com ca. 2.865 kr. (før: 4.094 kr.) // Støvler, Notabene 3.195 kr. // Kjole, Joseph hos Mytheresa.com ca. 4.429 kr.