Alle stilikonerne smider bh'en

Hvorfor vi går mod bh-løse tider kan skyldes et støre fokus på naturlig skønhed, en accept af kvindekroppen, som den er, og friheden til at vælge selv.

Sidstnævnte er et væsentligt punkt, da frihed i 2017 netop handler om selv at bestemme, og det er derfor op til dig, om du er til det naturlige look eller ej. Valgmulighederne er mange, men én ting er sikkert: Det bh-løse look forsvinder ikke foreløbig.

Nedenfor kan du lade dig inspirere af flere stilbevidste kvinder, danske såvel som udenlandske, der har ladet bh'en blive hjemme.