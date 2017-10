Alt, vi troede om strømpebukser, er forkert

Strømpebukser er en af de ting, som deler vandene. Nogle bruger dem flittigt året rundt, mens andre styrer helt udenom og lader kjoler og nederdele blive i klædeskabet, når det bliver for koldt til bare ben.

På catwalken er der derimod bred enighed: strømpebukser er en af sæsonens helt store trends.

Strømpebukser var allerede fremme sidste efterår og vinter, hvor særligt prikkede varianter og netstrømper dominerede. Siden er tendensen blevet endnu mere omfattende og markerer et opgør med en række af de uofficielle regler, der længe har gjort sig gældende inden for brug at strømpebukser.

I korte træk er alt, vi har lært om strømpebukser, forkert. Herunder lister vi tre af de mest overraskende tendenser, som du kan tage til dig – hvis du tør.