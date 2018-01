Philosophy Di Lorenzo Serafini slår to fluer med et smæk. Afklippede strømpebukser bliver brugt som gamacher ud over shorts og som strømper, som får lov til at falde skødesløst ned om anklerne. Bukseversionen kan være svær at kopiere, men strømpeversionen er et fint modspil til de traditionelle sports- og uldsokker, som vi længe har set florere i modebilledet.

Strømpebukser, Sneaky Fox hos Magasin.dk 137 kr. (før: 229 kr.)