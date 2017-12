Masser bling

Store øreringe er kommet for at blive, og det er uanset, om det er guld, sølv eller similisten, du vælger at udsmykke øreflipperne med i 2018.

Denim

I 2018 bliver denim igen et af de mest dominerende materialer, når det gælder jakker, nederdele og selvfølgelig jeans, men materialet bliver mørkere end set i 2017, og de lavtaljede jeans vender tilbage.