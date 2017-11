De fleste kvinder ejer flere sorte jakker, men hvorfor gøre sig umage med at sammensætte et interessant outfit, for derefter at dække det med tungt, mørkt overtøj?

Det synes at være stemningen i det danske modebillede, hvor stærke farver og mønstre fylder mere end nogensinde før – også, når det kommer til overtøj. Derfor kan du med fordel investere i en smuk og farverig jakke, som gør påklædning i de kolde måneder meget sjovere.

Nedenfor har vi samlet masser af inspiration til, hvordan du skal bruge den farverige jakke.