Derfor er det okay at være grim

Og der bliver det interessant – for i virkeligheden bliver det helt forkert at kalde det for ‘grimt’. Den her tendens er helt grundlæggende med til at redefinere, hvad vi ser på som grimt eller som smukt. Det afspejler sig i kropspositivismen, det afspejler sig i de forbilleder, der er på vej frem, og det afspejler sig i en platform som for eksempel @girlsareawesome, hvor man aktivt bruger visuelle greb, der viser de ting ved kvindekroppen, der mange steder har været forbundet med skam, ulækkerhed eller grimhed: behårede ben, for mange deller, hår under armene. Det vises frem i en helt ny og smuk æstetisk fortælling – fordi det er forbundet med naturlighed, med kvindens krop, med selvet. Grimheden som værktøj er en mulighed for at skabe personlighed og individualitet og tage ejerskab over sin egen fortælling. Og ikke mindst er den et billede på, at individualiteten har så stor betydning, at vi bliver mere og mere ekstreme i vores søgen efter den.