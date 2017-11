Derfor hylder hele verden danske kvinder

Det er da også noget ganske andet at se streetstyle fra de store internationale modeuger i Paris, New York, Milano og London, hvor stilen er mere elegant, dressed op og ofte med ultratynde hæle, der egner sig til et taxaliv, som kun er få kvinder verden over forundt – ligesom meget af tøjet koster omkring det tredobbelte.

Den langt mere praktiske tilgang til at bruge trends på, som den danske kvinde mestrer, appellerer til kvinder verden over, som jo også har et arbejdsliv, hvor det er smart, at tøj ikke behøver at være nystrøget for at fungere, kan vaskes og ikke koster en halv månedsløn. Så selvom den danske kvinde, der går verden rundt, må siges at være en usædvanligt køn og velklædt udgave af slagsen, der typisk er slank, under de 35 år og somme tider er en redaktør eller blogger, som har lånt det meste af outfittet, er hun klart nemmere at spejle sig i end både internationale moderedaktører og 1,80 høje modeller. Og det er i den grad kommet danske designere til gode hos et internationalt publikum.