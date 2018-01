“Rudolf Steiner har meget teori om blomster, og han mente blandt andet, at de er en væsentlig del af et måltid. De er en del af vores æstetik, og vi har plukket blomster til vores middagsborde helt tilbage fra før vikingetiden. Jeg glemmer aldrig et besøg, jeg var på på en skole for forældreløse børn i Tanzania, hvor skoleinspektøren sagde, at man ikke bare skal lære børnene at overleve, men også at pynte deres hjem med blomster, så de ved, at de er det værd. Det har jeg tænkt meget over siden. Lige siden min studietid har jeg brugt penge på blomster – også selv om det var min sidste tyver. Blomster er en daglig opmuntring og en selvforkælelse, der er værdifuld at huske, fordi de gør, at man netop føler sig værdsat – også selvom blomsterne er fra en selv.”

Så husk det. Blomster gør dig godt. Om du vælger den fine kjole med det smukke florale print, hiver de første vintergækker op af jorden, når foråret viser sig, eller flotter dig hos blomsterhandleren, så tag dem helt ind, og nyd dem. Du bliver lykkeligere af det.