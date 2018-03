Nu er denne taske tilbage i modebilledet

Nu kan du godt børste støvet af din gamle Saddle-taske fra Dior. Den er nemlig tilbage i modebilledet, og blev spottet på adskillige it-girls under modeugen i London og New York.

Taskens popularitet blev stadfæstet ved Diors seneste modeshow under Paris Fashion Week, hvor modehuset præsenterede nyfortolkninger af den gamle klassiker, som nu også kommer i en version med læder og perler, foruden den velkendte udgave med logoprint.

Æren for Saddle-taskens succes tilfalder ikke mindst Carrie Bradshaw fra Sex and the City. Carrie blev ofte spottet med tasken på skærmen, hvor den blev stylet med alt fra kjoler og nederdele til jeans, og stilikoner verden over kopierede stilen fra serien.

Diors Saddle-taske har de sidste par måneder været i høj kurs på vintage-hjemmesiderne Vestiaire Collective og The RealReal, og den vil højst sandsynligt blive en af sæsonens mest hypede modeller, da supermodeller som Bella Hadid og Ella Hosk nyligt er blevet spottet med tasken.

Kig med herunder, og bliv inspireret til, hvordan du kan style Diors klassiker.