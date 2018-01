Eksperterne spår: Det vil ske i 2018

MAD

Marie Holm, madjournalist og kogebogsforfatter

Fermentering og vild mad hitter, mens det nordiske køkken åbner sig mere for internationale ingredienser.

2017

“Fermentering (mælkesyregæring) har været en af de store tendenser. Man fermenterer alt fra hyldebær til svampe, ligesom den gærede tedrik kombucha er blevet populær. Vild mad og det at fouragere – samle for eksempel vilde urter, tang, svampe og bær – har også været en stor tendens, ligesom restauranter som Stedsans og Noma 2.0 flytter ud i naturen. En anden tendens er no waste cooking, hvor man for eksempel i stedet for at smide sine persillestilke ud fermenterer eller sylter dem.

Der har været en større åbenhed over for fremmede køkkener. Dogmerne fra det nordiske køkken som enkelhed, friskhed og det lokale er blevet suppleret af ingredienser og tilberedningsmetoder fra for eksempel Mexico, Japan og Italien. Endelig har der været en gennemgående tendens om delemad og langborde. Måltidet skal være skægt og hyggeligt, og vi vil gerne sidde mange sammen.”