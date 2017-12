Eksperterne spår: Det vil ske i 2018

MODE

Thora Valdimarsdóttir, moderedaktør, Costume

Herremode, blomster og et mere broget modebillede har domineret 2017, mens 2018 får fokus på blandt andet glamour og strik.

2017

“I 2017 har der været fokus på herremode og jakkesæt – både oversize og en mere feminin version. Det er fint i tråd med den bølge af diversitet og leg med køn, der har præget modebilledet. Modellen Halima Aden, der bærer hijab, har været på forsiden af CR Fashion Book og gået show for Max Mara, og mange mærker og modelbureauer streetcaster modeller i stedet for kun at bruge almindelige modeller. Samtidig er det igen blevet populært at mikse og lege med mønstre og iøjnefaldende materialer og sætte sit eget præg på moden – især takket være Gucci. Det unikke og personlige er i høj kurs. Vi har også set meget vamset pels, chunky sneakers, cowboystøvlen genfortolket og masser af blomsterprint.”