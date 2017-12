Instagrams mest flatterende trend

Tendenser kommer og går. Der er både dem, vi bliver ved med at vende tilbage til, og dem, vi formentlig vil rynke på øjenbrynene af om nogle år. Denne tendens er dog så flatterende, at vi håber, den bliver hængende i lang tid fremover.

Tendensen har kombineret to af sæsonens mest populære items: blazeren og et bælte, der markerer taljen som i 80'erne.

Flere af Instagrams mest stilfulde kvinder er hoppet med på vognen, og bærer et bælte uden på en blazer. Tendensen kan både styles med et maskulint og enkelt udtryk parret med et par klassiske bukser, eller med et feminint twist i form af farver og print kombineret med en smuk nederdel.

Lad dig inspirere af influencerne Tine Andrea, Hege Aurelie og Freja Wewer og deres styling af tendensen nedenfor.