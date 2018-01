Overraskende trend bliver årets støvle

Lad dine tanker lede hen på det vilde vesten, James Dean og festivaller, fordi sæsonens vigtigste støvle er cowboystøvlen i ægte western stil. Støvlen har længe været ude af modebilledet, men blev igen set på catwalken under den seneste modeuge i nye fortolkninger af blandt andre Calvin Klein, Chloé og Acne Studios.

Førstnævntes chefdesigner Raf Simon bragte det ægte Amerika tilbage på catwalken under sin første kollektion for modehuset. Hos Chloé har den nye chefdesigner, Natacha Ramsay-Levi, kombineret de rå støvler med romantiske kjoler, og Acne Studios lod støvlerne være i fokus med et originalt snit i smukke farver og med ekstra højde.