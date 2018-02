Regnjakken er blevet en trend – og den skal se sådan her ud

I Danmark har vi i gennemsnit 179 regnvejrsdage om året, hvilket gør regnjakken til en fast del af vores garderobe. Men selvom vejret er kedeligt, behøver jakken jo ikke at være det.

Og regnvejret har aldrig været mere velkommen end nu, da de nyeste fortolkninger af regnjakken gør det muligt at være praktisk og velklædt på samme tid. Dette var Chanels SS18-kollektion et godt eksempel på, hvor alle modellerne var iført gennemsigtige hatte, regnslag eller jakker, som på grund af deres gennemsigtighed ikke overskyggede resten af beklædningen.

Selvom regnjakken skal være gennemsigtig, er det dog ikke ensbetydende med, at den ikke må drage opmærksomhed til sig. Jakkerne ses nemlig typisk med kontrastfulde syninger og finurlige detaljer, som er med til at give det praktiske materiale et feminint modspil.

Her får du tre bud på den fine tendens, som vil få dig til at elske regnvejr.