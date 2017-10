Så sære er sæsonens nye it-jeans

Denim er et af de mest udbredte materialer indenfor tøjdesign, og derfor skulle man også tro, at alle former for design af jeans var afprøvet. Men en ny trend startet af Maison Margiela beviser, at denim-styles stadig kan byde på store overraskelser.

