Sådan skal din kjole se ud i 2018

Modebilledet anno 2018 udvikler sig i hastig fart, og der har formentlig aldrig været så mange tendenser på samme tid, som der er lige nu. Det har sine fordele, da der er færre “regler” for, hvad man må og ikke må, når det komme til at klæde sig på.

Hvad angår kjoler er der også nok tendenser at vælge imellem. Sørg for at styre uden om det kedelige, og gå efter opsigtsvækkende design med alt fra blomsterprint og flæsedetaljer til maxi-længder og stærke farver.

Herunder kan du danne dig et overblik over 2018's fire største tendenser inden for kjoler.