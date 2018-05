Pastelfarver i forårs- og sommerkollektioner er måske ikke revolutionerende, men der er noget forfriskende over denne sæsons brug af de sarte nuancer. For selvom farverne nok er feminine og delikate, er der masser af råstyrke og powerkvinde at spore – blandt andet hos Tom Ford, der sendte Gigi Hadid ned ad catwalken i en smukt draperet rosa kjole med markante skuldre, og hos Hermès, hvor en sart gul nuance var den perfekte kontrast til et maskulint jakkesæt.

Vi kan drømme os tilbage til barndommens ubekymrethed med Preens candyfloss-kjoler og lade op til sommerens mange besøg i ishuset med Chanels indbydende farver a la citron-, appelsin- og hindbærsorbet.

Shop en stribe af sæsonens flotteste fund i pastelfarver herunder.