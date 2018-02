Verdens mest behagelige sko har fået revanche

Det er de færreste, som får fingre i Y/Projects model, men inspirationen er heldigvis gratis. Du har i hvert fald en god undskyldning for at finde dine gamle Uggs frem igen, hvis de ligger og samler støv bagerst i skabet. Ugg-støvlerne bliver aldrig elegante, men i de våde og kolde vintermåneder, hvor sneakers og høje hæle hurtigt bliver for upraktiske, er støvlerne et dejligt alternativ – og nemme at hoppe ud af, hvis arbejdspladsen ikke lige har fået memo'en om Uggs' comeback.

Flere kendte ansigter bliver også spottet i de klassiske Uggs igen, her kombineret med leggings eller jeans, som gør det let at genskabe looket.

Find inspiration til, hvordan du kan style dine Uggs herunder