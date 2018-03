Victoria Beckham afslører tricket, som giver pænere jeans

I et interview med Elle UK afslører designeren hemmeligheden bag at bevare formen på sine jeans, og det er overraskende nemt. En af de afgørende faktorer er aldrig at vaske jeans:

“Hvis børnerne spilder noget på dem, er jeg selvfølgelig nødt til at vaske dem, men selv der vil jeg kun bruge koldt vand. Og ellers vil jeg normalt aldrig vaske mine jeans,” forklarer Victoria Beckham, og tilføjer, at selvom hun ikke vasker sine jeans, har hun anden vane:

“Jeg hænger altid mine jeans op på bøjle, fordi det holder på deres pasform.”

Således bør du holde dig til at pletvaske og hænge dine jeans op, frem for at lade dem ligge på en hylde i skabet, hvis du vil have jeans a la Beckham.