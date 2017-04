3 genveje til at se velklædt ud

1. Vær nystrøget

Førstehåndsindtrykket betyder alt når du vil fremstå cool og se velklædt ud. Du kan have et nok så klassisk og stilfuldt outfit på, men hvis skjorten eller blusen er krøllet, ender hele looket med at se sjusket ud.

Sørg derfor altid at have strøget dine skjorter – gør det eventuelt til en rutine at stryge eller dampe dem, så snart de er tørre efter vask.

Med en lækker, moderne tørretumbler kan du faktisk sørger for, at dit tøj bliver mindre krøllet under tørring, end hvis du hænger det til tørre på en bøjle.