3 sportsmærker, der er vendt tilbage

Efter at have set folkeskolens bøller rende rundt i tøj fra Champion og Kappa, var du måske også en af dem, der i 00'erne sværgede, at mærkerne aldrig ville finde vej til din garderobe.

Dog dikterer modebilledet, at flere af 00’erne og 90'ernes udskældte items er tilbage, herunder sportsmærkerne Fila, Champion og Kappa.

Hvis du er klar til at kaste dig ud i den sporty tendens, er der flere forskellige tilgange. Enten kan du gå hele vejen med et tracksuit eller kombinere mere formelt tøj med en sweatshirt eller et par joggingbukser for et afslappet og råt look.

Se nærmere på de tre tilbagevendte sportsmæker nedenfor.