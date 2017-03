Årets største badetøjstrend overrasker

Kalenderen fortæller os, at foråret er på vej, og solen er så småt begyndt at titte frem. Findes der nogen bedre grund til at starte den evige jagt på det perfekte badetøj?

Tidligere sæsoner har budt på alt fra farvestrålende bikinitoppe til retrobadetøj med høj 60’er-talje, men 2017's største trend er mere neutral – og samtidig mere udfordrende.

Årets badetøjstrend går nemlig under navnet nude (nøgen, red.). Dog skal du ikke smide bikinien, det handler derimod om badetøjets farve, der skal matche din hudtone.

Ifølge Racked er søgninger på nude badetøj steget med 145 procent på platformen Polyvore, der er en af verdens største modesites med millioner af brugere og brands som Nordstrom og Asos.

Den nøgne trend skyldes muligvis Kardashian-Jenner-søstrene, som i høj grad er bannerførere for tætsiddende, hudfarvede outfits, samt Kanye Wests Yeezy-kollektioner, der har budt på masser af design, som matcher modellernes respektive hudfarver.

Hvis du vil investere i hudfarvet badetøj, har vi fundet en stribe gode køb til dig herunder.