Aiayu åbner første butik i Danmark

Butikken spreder sig over 90 kvadratmeter, og er udformet med henblik på at fremvise Aiayus håndværk, fortælle historien bag og giver kunder en unik købsoplevelse.

I forlængelse af Aiayus æstetik har de fået hjælp af internationalt anerkendte hænder som Space Copenhagen, der har stået for indretning af butikken, Christine Rudolph, der har stylet vinduerne, mens All the way to Paris har skabt stedets grafiske identitet.

Butikken åbner 6. marts på Store Strandstræde 12A i København K.