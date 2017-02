Burberry åbner ny butik i Danmark

Burberry brager derudaf. Det britiske modehus var bannerfører for ‘see now, buy now’-modellen, laver ekstraordinære kampagnefilm og åbner flagskibsbutikker overalt i verden.

I dag har Burberry slået dørene op til endnu en butik i Danmark, denne gang i Illums luksuriøse afdeling i stueetagen, hvor det britisk brand vil forhandle accessories til kvinder side om side med mærker som Loewe og Balenciaga.

“Det er med stor glæde, at vi i dag tilføjer endnu en Burberry butik til vores eksisterende portefølje i Illum. Efter La Rinascentes overtagelse er Illums stueetage blevet omdannet til en attraktiv shoppe-destination på internationalt niveau, som vi er glade for forsat at være en del af,” udtaler Thomas Møller, CEO i Group 88.

Du kan besøge den nye Burberry-butik i Illum i København.