Calvin Klein åbner butik i Danmark

Calvin Klein kunne i august byde velkommen til en ny kreativ direktør. I februar præsenterede de et helt nyt logo, og Calvin Klein er også brandet bag den mest værdifulde modeting i år. Nu annoncerer Calvin Klein endnu en nyhed, som kommer danskerne til gode.

Calvin Klein Jeans slår i dag dørene op til en butik på Købmagergade i København, som bestemt er et besøg værd, når shoppetrangen skal stilles. Den nye butik byder nemlig både på undertøj, badetøj, ure, solbriller, smykker, parfumer og selvfølgelig brandets populære jeans.

Udover et imponerende udvalg, vil forretningen præsentere et nyt og opdateret butiksdesign, som er kreeret af brandets arkitekt, Vincent Van Duysen. Når man træder ind i butikken, vil man møde farvet beton, metalliske overflader og groft egetræ. Materialerne skaber en sofistikeret stemning og butikken skal med sine 130 kvadratmeter danne en god og fuldendt oplevelse for kunden.

Få det første kig på butikken herunder.